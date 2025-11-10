¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÏÂ²Û»Ò¤Î¡Ö¿©¤Ù¥Þ¥¹¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿©¤Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ 2025¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¿©¤Ù¥Þ¥¹¥â¥Ã¥Á À±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£ 2025¡×¤Ï¡¢¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡ÖÀ±¤Î¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¤Ë¤Ã¤³¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤È¡¢¤¹¤ä¤¹¤äÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¡×¤ÎÉ½¾ðË­¤«¤Ê¥¢¥½¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ì£¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Ó¥£¡×¤¬¥«¥¹¥¿¡¼¥ÉÌ£ñ²¡¢¡Ö¥ï¥É¥ë¥Ç¥£¡×¤¬¥­¥ã¥é¥á¥ëÌ£ñ²¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤â¤Á¤×¤Ë