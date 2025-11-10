上院の民主党議員の一部は、ホワイトハウスから最終的な重要譲歩が得られれば政府機関の再開に賛成票を投じる意向を示している/Kent Nishimura/Reuters（CNN）米国史上最長となっている政府機関の閉鎖が続く中、上院の民主党議員の一部はホワイトハウスからの最終的な譲歩が得られれば、政府機関再開に賛成票を投じる意向を示している。情報筋が明らかにした。浮上している合意案には、政府の資金拠出を1月まで延長するための暫定