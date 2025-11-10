¿Íµ¤½÷Í¥¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤òÃå¡¹¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÆü¸þºä46¤Î±Æ»³Í¥²Â¡Ê24¡á¼Ì¿¿¡Ë¤ÎÏÃ¡£2016Ç¯¤Ë ¡Ö¤±¤ä¤­ºä46¡ÊÄÌ¾Î¡¦¤Ò¤é¤¬¤Ê¤±¤ä¤­¡Ë¡×¤Î1´üÀ¸¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2018Ç¯¤Ë°ì»þ³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤â¡¢20Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡ÖÆü¸þºä46¡×¤Ë²þÌ¾¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³èÆ°¤òºÆ³«¡£23Ç¯7·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û»³ÅÄ°ÉÆà¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎÍ½´¶¡Ä¥Æ¥ìÅì¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¡Ö¥·¥Ê¥ó¥È¥í¡¼¥×¡×¤ÇÌ¥¤»¤¿¥ª¥È¥Ê¤Î±éµ»¤ÇÉ¾²ÁÇú¾å¤¬¤ê¡ª¡Ö°ì»þ³èÆ°µÙ»ß¤ÎÍý