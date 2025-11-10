◇プリンセス・オブ・プリンセス選手権30分1本勝負＜王者＞○渡辺未詩（12分55秒体固め）J−ROD●＜挑戦者＞ ※旋回式ティアドロップ。第16代王者が2度目の防衛に成功（2025年11月9日東京・後楽園ホール）東京女子プロレスは9日、東京・後楽園ホールで「ALLRISE’25」を開催した。プリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩が初来日の“ジ・アルティメット・アスリート”J−RODとの激闘を制し、2度目の防衛に成