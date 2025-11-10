¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Î³»ÄÍ½ÓÉ§»á¡Ê60¡Ë¤¬10Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡ÖËÜÆü¤Ï½÷Ë¼¤Î65ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡×¤È¡¢15Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ÎÀîÅç¤Ê¤ªÈþ¤µ¤ó¤ÎÃÂÀ¸Æü¤À¤ÈÊó¹ð¤·¡Ö½÷Ë¼¤Ï¤º¤ë¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¤º¤ë¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³»ÄÍ»á¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È·ö²Þ¤ò¤¹¤ë»ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢·ù¤ÊÌÌ¤¬¸«¤¨¤ë»ö¤âÅöÁ³¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·ÀèÎ¹Î©¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¤½¤¦¸À¤Ã¤¿ÌÌ¤Ï¾Ã¤¨µî¤ê¡¢ÎÉ¤¤ÉôÊ¬¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤À¤±¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤º¤ë