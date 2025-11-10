JHAT¤Ï¡¢¡ÖPremium hotel MONday ÉñÉÍ¥Ó¥å¡¼?¡×¤ò12·î5Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£·úÊª¤Ï5³¬·ú¤Æ¡£µÒ¼¼¤Ï¥¹¥¤¡¼¥È¤Ê¤É57¼¼¤òÀß¤±¡¢ºÇÂçÌó56Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÇºÇÂç6Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤­¤ë¡£¼¼Æâ¤Ë¤ÏÄ¹´üÂÚºß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë²È¶ñ¡¦ÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¡¢»Ò¤É¤âÍÑ´ÛÆâÃå¤È¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¥»¥Ã¥È¡¢¥Ù¥Ó¡¼¥Ù¥Ã¥É¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¡¢²°¾å¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¥×¡¼¥ë¡¢ÂçÍá¾ì¡ÊÃËÀ­ÍÑ¤Ï¥µ¥¦¥ÊÊ»Àß¡Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÀß¤±¤ë¡£¿©»ö¤ÏÄ«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤òÄó¶¡¤·¡¢¥é¥¤¥Ö¥­¥Ã¥Á¥ó¤ÇÍÒ¾Æ¤­¥ï¥ó