三重県松阪市の老舗駅弁屋「あら竹」社長の新竹浩子さんは、大河ドラマにも出演した「元女優」というユニークな経歴を持つ。女優の夢をあきらめ父を支えようと家業に加わった浩子さんは、BSEの風評被害で窮地に陥ったあら竹をどのように救ったのか。フリーライターのみつはらまりこさんがリポートする――。（前編／全2回）撮影＝みつはらまりこ「あら竹」社長の新竹浩子さん - 撮影＝みつはらまりこ■早朝、愛子さまのために作っ