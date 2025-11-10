内田也哉子 文筆家の内田也哉子さんがこのほど、都内で行われたドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』（11月28日公開）トーク付き試写会に登壇。本作のプロデューサー・佐渡岳利さんとともにトークを行った。世界的音楽家・坂本龍一さんの最後の３年半の軌跡を辿ったドキュメンタリー映画。内田さんは、偉大な音楽家という側面を超えた、一人の人間の深遠な姿が描かれている点を強調した。内田さんは