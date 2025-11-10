½µÌÀ¤±¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢ÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¼è°ú¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û300±ß¤¢¤Þ¤ê¾å¾º¤·¤Æ¼è°ú³«»Ï¤·¤¿Æü·ÐÊ¿¶Ñ10Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ¤Î¼è°ú³«»Ï¤ÈÆ±»þ¤Ë300±ß¤¢¤Þ¤ê¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä¹°ú¤¯¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤ÎÊÄº¿¤¬ÂÇ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤³¤È¤ä¡¢³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¼ã´³±ß°Â¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤¬³ô²Á¾å¾º¤ÎÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë