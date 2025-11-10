先週7日（金）に終えたツアー外競技マイナビ ネクストヒロインゴルフツアー第15戦。「前半のハーフで股関節の状態が酷かったら棄権することも考えていました」。23歳の林亜莉奈（はやし・ありな）が痛みと戦いながら続けた我慢のプレーが最終日に身を結び、今季2勝目を飾った。【写真】人気者の宿命？激しい“水攻め”です決して自分の思い通りのゴルフができたわけではない。特に初日は普通に歩くことも難しい状態だった。その