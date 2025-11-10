Æü¶ä¼ç¤Ê°Õ¸«¡Ê10·î29Æü-30Æü³«ºÅÊ¬¡ËÍø¾å¤²¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¤â¤¦¾¯¤·¸«¶Ë¤áÅ¬Åö º£¸å¤ÎÄÂ¶â¤È²È·×½êÆÀ¤ÎÆ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ× ´ë¶È²È·×¤ÎÍ½ÁÛÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤Ï´û¤Ë³µ¤Í2%¤ËÃ£¤·¥¤¥ó¥Õ¥ì¥Î¥ë¥à¤¬ÄêÃå ²È·×¤ÎÂ­¤â¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¼Â´¶¤¬Äã²¼¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢5Ç¯¸å¤ÎÍ½ÁÛ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï¾å¾º ÉÔ³Î¼ÂÀ­¤Ê¤ª¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Í½ÃÇ»ý¤¿¤º¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È½ÅÍ× Å¬ÀÚ¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®Â³¤±¤Ê¤¬¤é¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Æ¨¤µ¤º