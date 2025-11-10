【ロンドン＝工藤武人】英公共放送ＢＢＣは９日、ティム・デイビー会長が辞任すると発表した。昨年の米大統領選直前にＢＢＣが放映した特集番組で、大統領候補だったトランプ大統領の演説を意図的に編集したとの疑惑を受け、デイビー氏が引責辞任するという。デイビー氏は声明で「いくつかの誤りがあり、会長として最終的な責任を取らねばならない」と説明した。デイビー氏は２０２０年に会長に就任した。ニュース部門トップの