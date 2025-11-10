食道がんの症状とは？Medical DOC監修医が食道がんの症状・末期症状かなどを解説します。気になる症状がある場合は迷わず病院を受診してください。 ※この記事はMedical DOCにて『「食道がんの症状」はご存知ですか？末期症状・セルフチェック法も医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。 監修医師：伊藤 陽子（医師） 浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を