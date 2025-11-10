×ÂÀ±¼Ò¤Ï¡¢¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤ò»æ½ÐÈÇ¤¹¤ë¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Ö×ÂÀ±¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤ò2026Ç¯4·î¤ËÁÏ´©¤¹¤ë¡£¡Ö×ÂÀ±¼Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï¡¢¡ÖÊª¸ì¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Êµ°À×¤òÉÁ¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¤½¤ÎÂ¾¥¸¥ã¥ó¥ë¤âÉý¹­¤¯»æ½ÐÈÇ¤¹¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¥ì¥¹¥³¥ß¥Ã¥¯¥ì¡¼¥Ù¥ë¤È¤Ê¤ë¡£ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢×ÂÀ±¼Ò¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤é¤Ó¤Ë¸ø¼°X(¡÷suiseisha)¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£ÁÏ´©¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Øçýè½²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¹¥´¶ÅÙ¤Ï¤Ö¤Ã²õ¤ì¤Æ¤¤¤ë