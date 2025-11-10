高齢化社会の今、だれもが望むのは、「100年使える脳」。開頭手術やＭＲＩの画像診断などを含め、1万人以上の脳を診てきた“脳の名医”が、実際に診療室で患者にアドバイスし、自身も実践中である「脳のメンテナンス法」を提案する『100歳まで冴える脳習慣10』(著者:石川久/主婦と生活社)から一部を抜粋して紹介します。今回のテーマは『｢脳みそ｣に痛みの神経はない 頭痛はどこが痛んでいるのか?』。○｢脳みそ｣に痛みの神経はない