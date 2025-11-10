台風26号は、南シナ海を発達しながら北上。14日(金)頃には先島諸島に接近する予想。大しけや警報級の大雨になるおそれがあり、強風や高波、土砂災害などに注意。台風26号14日頃は先島諸島に接近大型で強い台風26号は、今日10日(月)午前6時現在、南シナ海を1時間におよそ30キロの速さで西北西へ進んでいます。中心の気圧は970ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルで、暴風域を伴っています