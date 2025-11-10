図案スケッチブックやクロッキーブックなどが人気の「マルマン」。そんな有名メーカーから出ているアイテムが、ダイソーで手に入るのをご存知でしょうか？約76mm×105mm（A7サイズ）と珍しい大きさのスケッチブックで、持ち運びやすさはピカイチ。旅行先でのスケッチ、日記、スタンプ帳代わり…など、使い方は色々！詳しく見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：SKETCH BOOK DS-A7価格：￥110（税込）サイズ