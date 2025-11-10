最近、海外でモールドールが流行っていますよね。1本のモールで作るので、ハンドメイド初心者にも大人気なんだとか！様々なアニマル型のモールドールを見かけますが、先日ダイソーで、アヒルのドールに使われているような可愛らしいパーツを発見しましたよ。流行りのデザインが100円で楽しめるので、要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：くちばしセット（クリスタルアイ）価格：￥110（税込）内容量：2組入り