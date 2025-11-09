『ななにー 地下ABEMA』で展開された「年齢不詳の美女」企画。大人びたルックスでななにーメンバーを翻弄した美女が、実年齢と素顔を公開し、スタジオに大きな衝撃が走った。【映像】小学生ギャル（12歳）のすっぴん＆登校時の姿ABEMAにて11月9日（日）に放送された『ななにー 地下ABEMA』#93では、「一体何歳!? 年齢不詳の美女」が展開。年齢がわからない状態で登場した美女たちを年齢順に並び替えクイズで正解させるというも