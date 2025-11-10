°ÜÆ°¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¸òÄÌ¼êÃÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅÅ¼Ö¡£¤·¤«¤·¡¢ÄÌ¶Ð¤äÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ïº®»¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»¦È²¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¡£¼ÖÆâ¤Ç¤Ï¾ù¤ê¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£ º£²ó¤Ï¡¢¡È¾ù¤ëµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡É¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦2¿Í¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ ¢¡°ì½Ö¤Î·ä¤òÁÀ¤¦¡ÈºÂÀÊÁèÃ¥¥Ð¥È¥ë¡É Ä«¤ÎÄÌ¶ÐÅÅ¼Ö¤¬¶ì¼ê¤ÊÅÄÊÕº»¿¥¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦20Âå¡Ë¡£ ¡Ö¤®¤å¤¦¤®¤å¤¦¤Ë²¡¤·¹þ