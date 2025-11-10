信号無視は6000円、2人乗りは3000円、逆走や歩道走行6000円、ながらスマホ1万2000円……来年4月1日から、自転車の交通違反に反則金が科される※。身近な乗り物「自転車」のルールが大きく変わることになるが、現状の交通状況を鑑みると「本当にそんなことが可能なのか？」と疑問に、あるいは困惑している人も多いのではないだろうか。何がどう変わるのか？何のための改正なのか？全国の交通行政を統括する、警察庁交通局交通企画課