2021年公開のマーベル映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』は、ハリウッド初めてのアジア系スーパーヒーロー映画。主演を務めたシム・リウはエキストラやストック写真モデルの下積み時代を経て、ほぼ無名からタイトルロールに抜擢。世界的ブレイクを果たし、今や売れっ子俳優の一人となっている。 そんな運命の役を演じる可能性が極めて高かった、もう一人のアジア系俳優がいる