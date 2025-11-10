ディズニー＆ピクサーの大人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』の物語が、徐々に明らかになってきた。バズ・ライトイヤー役の本国声優ティム・アレンが米番組にて話している。 前作『トイ・ストーリー4』のラストで離れ離れになったウッディとバズ。涙の別れとなっていたが、本作では理由があって再会することとなる。 アレンは「今作は全てをリブートする」と話して