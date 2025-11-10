『ななにー 地下ABEMA』の人気企画「年齢不詳の美女」で、最年少として登場したDさんの実年齢と、普段の「小学生」としての姿が公開され、スタジオに大きな衝撃が走った。【映像】小学生ギャル（12歳）のすっぴん＆登校時の姿ABEMAにて11月9日（日）に放送された『ななにー 地下ABEMA』#93では、「一体何歳!? 年齢不詳の美女」を展開。年齢がわからない美女たちを年齢順に並び替えクイズで正解させることが試みられた。質問タ