¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç9Æü¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÁ°ÅÄÂçÁ³¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥­¥ë¥Þ¡¼¥Î¥Ã¥¯Àï¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢2¡½0¤Î¸åÈ¾40Ê¬¤Ëº£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°¤Ç3ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£´ú¼êÎç±û¤ÏÁ°È¾10Ê¬¤ÎÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¡¢¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥Á¡¼¥à¤Ï4¡½0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë