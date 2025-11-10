¡Ú¥Ç¡¼¥Õ¥§¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ª¥é¥ó¥À1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç9Æü¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÎÅÏÊÕ¹ä¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥´¡¼¥¢¥Ø¥Ã¥É¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾44Ê¬¤Ë²ÃÆþ¸å¥ê¡¼¥°Àï½é¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤È¤È¤â¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï1¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£NEC¥Ê¥¤¥á¥Ø¥ó¤Îº´Ìî¹ÒÂç¤È±ö³­·ò¿Í¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Õ¥í¡¼¥Ë¥ó¥²¥óÀï¤Ç¤½¤í¤Ã¤ÆÆÀÅÀ¤·¡¢2¡½0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£º´Ìî¹Ò¤Ïº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¡¢±ö³­¤Ïº£µ¨3ÅÀÌÜ¡£