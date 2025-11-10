¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷BBC¤Ï¡¢µîÇ¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎÁªµó¤ÎÄ¾Á°¤ËÊüÁ÷¤·¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î±éÀâ¤ò¤á¤°¤ê»ëÄ°¼Ô¤Ë¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÊÔ½¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÎÈãÈ½¤ò¼õ¤±¡¢²ñÄ¹¤¬¼­Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£BBC¤Ï9Æü¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥Ç¥¤¥Ó¡¼²ñÄ¹¤¬¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌ³¤á¤ë¥Ç¥Ü¥é¡¦¥¿¡¼¥Í¥¹CEO¤¬¼­Ç¤¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£BBC¤¬µîÇ¯10·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿´ÇÈÄÈÖÁÈ¡Ö¥Ñ¥Î¥é¥Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Æ¥ì¥°¥é¥Õ»æ¤¬º£·î¡¢