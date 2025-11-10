「那須高原友愛の森」は、栃木県那須郡那須町、那須高原への玄関口となる場所に位置する道の駅です。観光案内所、直売所、レストラン、工芸館などを備えた複合施設であり、「那須の魅力」がぎゅっと詰まったスポットとして人気を集めています。【主要アクセス】温泉までの行き方を見る「那須高原友愛の森」周辺には何がある？道の駅の大きな魅力は、地元那須の特産品が並ぶ直売所「那須ロイヤル高原マルシェ」です。新鮮な高原野菜