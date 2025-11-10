11·î9ÆüÌë¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤Î¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¤Æ±¿Å¾¼ê¤Î½÷À­¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤Î65ºÐ¤ÎÃË¤¬10Æü¡¢¤Ò¤­Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ²á¼º±¿Å¾½ý³²¤È¤Ò¤­Æ¨¤²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÀÒ¤ÇÉÍ¾¾»ÔÉÍÌ¾¶è¹âÈª¤Ë½»¤à¼«¾Î¡¦ÇÉ¸¯¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê65¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï9Æü¸á¸å8»þº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¹¾Ç·ÅçÄ®¤Î¹ñÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¡¢¿®¹æÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÈØÅÄ