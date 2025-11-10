第10回ネット小説大賞コミックシナリオ賞を受賞した『紫色のクラベル〜傾国の悪役令嬢、その貴種流離譚〜』(著：星見だいふく)のコミカライズ第3巻が、2025年11月8日(土)に新潮社より発売された。コミカライズを担当するのは、『転生令嬢はご隠居生活を送りたい！王太子殿下との婚約はご遠慮させていただきたく』(KADOKAWA刊)の漫画版で人気を博した冨月一乃。原作で描かれた、全てを失いそれでも全身全霊で貴族社会を生き抜く主人