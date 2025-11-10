Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê¼çÍ×¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ ¥É¥ë±ß ½ªÃÍ153.42¹âÃÍ153.59°ÂÃÍ152.82 154.50¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 154.05Äñ¹³2 153.73Äñ¹³1 153.28¥Ô¥Ü¥Ã¥È 152.96»Ù»ý1 152.51»Ù»ý2 152.19¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥æー¥í¥É¥ë ½ªÃÍ1.1566¹âÃÍ1.1591°ÂÃÍ1.1530 1.1656¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 1.1623Äñ¹³2 1.1595Äñ¹³1 1.1562¥Ô¥Ü¥Ã¥È 1.1534»Ù»ý1 1.1501»Ù»ý2 1.1473¥í&#12