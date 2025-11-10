Åìµþ»Ô¾ì¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¡Ê»ñ¸»¹ñÄÌ²ß¡Ë ¥Ô¥Ü¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ ¥ªー¥¸ー¥É¥ë ½ªÃÍ0.6493¹âÃÍ0.6499°ÂÃÍ0.6468 0.6536¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.6518Äñ¹³2 0.6505Äñ¹³1 0.6487¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.6474»Ù»ý1 0.6456»Ù»ý2 0.6443¥íー¥Ö¥ì¥¤¥¯ ¥­ー¥¦¥£¥É¥ë ½ªÃÍ0.5623¹âÃÍ0.5641°ÂÃÍ0.5606 0.5676¥Ï¥¤¥Ö¥ì¥¤¥¯ 0.5658Äñ¹³2 0.5641Äñ¹³1 0.5623¥Ô¥Ü¥Ã¥È 0.5606»Ù»ý1 0.5588