ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª»þ´Ö³°¼è°ú¾å¾º¡¢¥À¥¦200¥É¥ëÄ¶¹âÀ¯ÉÜÊÄº¿²ò½ü´üÂÔ Åìµþ»þ´Ö08:10¸½ºß ¥À¥¦Ê¿¶ÑÀèÊªDEC 25·î¸Â47301.00¡Ê+216.00+0.46%¡Ë £Ó¡õ£Ð500ÀèÊªDEC 25·î¸Â6793.50¡Ê+39.75+0.59%¡Ë £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ100ÀèÊªDEC 25·î¸Â25377.75¡Ê+211.50+0.84%¡Ë ÊÆ³ô²Á»Ø¿ô¤Ï»þ´Ö³°¤Ç¾å¾º¥¹¥¿ー¥È¡¢À¯ÉÜÊÄº¿²ò½ü´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¾å±¡¶¦ÏÂÅÞ¥È¥Ã¥×¤Î¥¹ー¥ó±¡ÆâÁíÌ³¤¬»Ù½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤¬¡Ö¤Þ¤È¤Þ