£Ê£ÒÅìÆüËÜÀ¹²¬»Ù¼Ò¤Ï¡¢ÂçÁ¥ÅÏ»Ô¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ç¾ÆÂ»¤·¤¿Èï³²ÌÚ¤òÀ¹²¬±Ø¤ÎÃì¤ÎÁõ¾þºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¡£ºÒ³²¤ÎÉ÷²½¤òËÉ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢Éü¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¡£À¹²¬±Ø¤Ï¸½ºß¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê²þ½¤¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£²³¬¤ÎËÌ¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ëÃì£µËÜ¤ÎÁõ¾þ¤ËÈï³²ÌÚ¤ä¸©»º¤Î¥¹¥®¤ä¥¢¥«¥Þ¥Ä¤Ê¤É¤ò»È¤¦¡£²ÐºÒ¤Ç¾Æ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾åÉô¤ÎÌÚºà¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢Èï³²ÌÚ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹ÌÃÈÄ¤â¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£º£¸åÌÚºà¤òÁªÄê¤·¡¢Æ±±Ø¤Î²þ½¤¹©