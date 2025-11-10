本日11月10日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「スポーツにまつわる個人的ニュースを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「街行く人の未解決案件を解決してみた件」を予定している。「スポーツにまつわる個人的ニュースを聞いてみた件」では、“スポーツの秋”にちなんで、様々な場所でスポーツや運動に勤しんでいた人々にインタビュー。河川敷で水浴びをしていた