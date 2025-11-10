「11月10日」。今日は何の日でしょう？答えは「エレベーターの日」！1890（明治23）年11月10日、東京・浅草で日本初の電動式エレベーターが一般公開されました。この出来事を記念し、一般社団法人・日本エレベーター協会（東京・東神田）が、1979（昭和54）年に制定しました。日本初の電動式エレベーターが浅草に登場！電動式エレベーターが初めて設置されたのは、レンガ造り12階建ての「凌雲閣」という、1890（明治23）年、東京・