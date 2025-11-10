大阪12月限ナイトセッション 日経225先物50410+100 （+0.19％） TOPIX先物3310.0+16.0 （+0.48％） シカゴ日経平均先物50410+100 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 7日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500が上昇した一方で、ナスダックは下落。これまで相場の上昇を牽引してきた半導体・人工知能（AI）関連銘柄の割高感が意識され売りが先行し、NYダウは400ドルあまり下落する場面もあった。その