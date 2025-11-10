伝説のキャバ嬢・愛沢えみりが2歳から4歳まで祖母の元で暮らしていた生い立ちを告白。可愛すぎる幼少期の写真を公開した。【映像】可愛すぎる幼少期の愛沢えみり（複数カット）11月7日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たちシーズン2』#10が放送。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは益若