＜大相撲十一月場所＞◇初日◇9日◇福岡・福岡国際センター【映像】人気力士が披露した“ペアルック”化粧まわし15日間の熱戦の幕が上がった大相撲十一月場所。西方幕内力士の土俵入りで、人気力士二人が、思わず二度見したくなる衝撃の“ペアルック”化粧まわしで続けて登場。「つい見ちゃうw」「斬新すぎる」などファンがざわつく一幕があった。西方花道から続々と力士が土俵入りを行う中、前頭四枚目・欧勝馬（鳴戸）に続い