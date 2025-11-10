U-17日本代表の廣山望監督「こういうゲームを経験するために来ている」U-17日本代表は11月9日、カタールで開催されているFIFA U-17ワールドカップのグループステージ第3戦で、ポルトガルを2-1で破った。U-17 EUROのチャンピオンを相手に2点を先制すると、後半途中から数的不利に陥りながらも撃破。廣山望監督は「こういうゲームを経験するために来ている」と振り返った。自力での決勝トーナメント進出がかかった一戦、先に試合