テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、ヤクルトが８日にＭＬＢに対し、村上宗隆内野手のポスティング申請を行い、米国時間７日に全ＭＬＢ球団宛てに通知されたことを発表したことを報じた。番組ではＭＬＢ公式サイトが「村上ほどのパワーを備えた日本人打者（が海を渡るの）は松井秀喜以来、２０年以上ぶり」と伝えたことを紹介。さらに移籍情報サイト「ＭＬＢトレードルーマーズ」では契