マドンナはロザリアのニューアルバム『LUX』をノンストップで聴いているという。 【写真】マドンナが称賛したロザリア 7日のリリースを前に送られてきたというそのアルバムを聴いて絶賛。 インスタグラムのストーリーズで「真のビジョナリー」と投稿している。 ビョークとイヴ・トゥモアとコラボした先行シングル『ベルクハイン』でスペイン語と英語、ドイツ語で歌っているロザリア