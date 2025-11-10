米国連邦政府のシャットダウン（機関閉鎖）事態が40日目を迎え、史上最長記録を更新した。航空便の欠航が相次ぎ、低所得層への食費支援や海外米軍基地の労働者への給与支給まで中断されるなど、シャットダウンの影響が米国全土に広がっている。8日（現地時間）時点で、米国全土では2500便以上の航空便が欠航し、5400便以上が遅延している。連邦航空局（FAA）は、航空管制官の人員不足と疲労の蓄積を理由に、ニューヨーク、シカゴ、