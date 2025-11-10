ガールズグループBLACKPINK（ブラックピンク）ロゼの『APT.』と、Netflixアニメーション『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の『Golden』が、K-POP史上初めてグラミー賞「最優秀楽曲賞」部門にノミネートされた。第68回グラミー賞によると、ロゼはブルーノ・マーズとコラボした『APT.』で、「最優秀楽曲賞」と「最優秀レコード賞」の候補に挙がった。『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』の『Golden』も「最優秀楽曲賞」部