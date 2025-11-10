「正直なだけ」が必ずしも善意とは限らない。何気ない一言が、相手の自己イメージを何十年も縛ることがある。誰かの一言に悩んでいあるあなたにおすすめなのが、日韓累計40万部を突破したベストセラー『人生は「気分」が10割 最高の一日が一生続く106の習慣』（キム・ダスル著、岡崎暢子訳）だ。本記事では、ライターの有山千春氏に、「他者との向き合い方」についてご寄稿いただいた。（企画：ダイヤモンド社書籍編集局）「正直な