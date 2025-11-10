1975年から50年にわたって放送されている東映制作による日本の特撮テレビドラマ『スーパー戦隊シリーズ』の多くの作品で女性が担当しているピンク戦士。明るく優しいキャラクターと華やかで勇敢な姿は、いつの時代でも憧れの的です。All About ニュース編集部では、2025年10月31日〜11月1日の期間、全国の10〜60代の男女300人を対象に、『スーパー戦隊シリーズ』（テレビ朝日系）に関するアンケートを実施しました。今回はその中か