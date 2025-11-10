J1リーグ第36節 町田 0（0-0）1FC東京14:03キックオフ国立競技場入場者数 46,838人試合データリンクはこちら町田の猛攻をFC東京は耐えに耐えた。攻撃パターンが決まっているとはいえ、迫力のあるプレーを続ける町田をFC東京は抑え、攻め込まれても決定機をなかなか作らせない。逆に78分、こぼれ球を拾って野澤零温がループシュートを放つもゴールの枠に当たって得点ならず。それでも87分、中盤の網をかいくぐってボールを運ぶ