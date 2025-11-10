「広島秋季キャンプ」（９日、日南）野球日本代表「侍ジャパン」に追加招集されている広島・佐々木泰内野手（２２）が、１０日の広島戦（サンマリンスタジアム宮崎）に「９番・一塁」でスタメン出場することが９日、決まった。サポートメンバーとしての参加となるが若鯉にとっては侍でのデビュー戦。「自分のプラスになるような時間にしたい」と目を輝かせた。侍ジャパンに帯同するのは、１０日と１５、１６日に行われる韓国