衣料品大手のしまむらが好調だ。2026年2月期第2四半期決算では売上は同期間として5年連続増収で過去最高となった。流通アナリストの中井彰人さんは「以前より定評のあるコスパが物価高のご時世でさらに際立ってきたようだ。しまむらがコスパを重視する背景には、ロードサイドで成長してきた歴史がある」という――。写真提供＝日刊工業新聞／共同通信イメージズしまむら・アベイル・バースデイのさいたま新都心店。＝2023（令和5）