ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！「on the same page」の意味は？意外と難しいこのフレーズ。直訳すると「同じページにいる」ですが、どういう意味になるのか想像してみてください。あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみて